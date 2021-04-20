   Om Kalthoum - رٌقّ الحبيب  

في العقبة العثور على صاحب محطة بنزين جثة غارقة في الدماء وسلبه امواله

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 22:28 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - اهتزت بعد الافطار منطقة العقبة على وقع جريمة قتل شنيعة حيث تم العثور على صاحب محطة بنزين جثة في بركة من الدماء وتحمل عدة طعنات داخل منزله بالجهة.




وباعلام النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 تنقلت و حاكم التحقيق الى مسرح الجريمة وقد اذن برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة كما اذن لاعوان الحرس الوطني بالعقبة بالقيام بالتساخير الفنية والابحاث الازمة للاطاحة بالجناة خاصة وانه تبين أن الضحية تم ترصده وسلبه مبلغ مالي كبير .

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