وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان التشكيلي رفيق الكامل

نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان

نعت وزارة الشؤون الثقافية فقيد الساحة التشكيلية الفنان رفيق الكامل الذي وافته المنية يوم الجمعة 12 مارس 2021 عن سن تناهز الـ77 سنة.ولد الفقيد الرسام رفيق الكامل سنة 1944 بتونس، وهو فنان تشكيلي تراوحت أعماله بين التجريدي والتشخيصي والتلميحي.تخرّج الراحل من مدرسة الفنون الجميلة بتونس سنة 1967 قبل أن يلتحق بالمدرسة العليا للفنون الزخرفية بباريس أين تخرّج منها سنة 1970. وبعد عودته إلى باريس عمل مدرّسا للفن في المعهد التكنولوجي للفن والهندسة المعمارية والتعمير إلى حدود سنة 2005.التحق الرسام رفيق الكامل أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس بورشة الفنان الفرنسي ديبيار، كما أسّس رفقة كلّ من محمود السهيلي ورضا عبد الله قاعة "أرتسام" سنة 1973.أقام الفقيد رفيق الكامل مجموعة من المعارض الشخصية بتونس:1976: معرض شخصي بقاعة ارتسام- تونس1979: معرض شخصي بقاعة ارتسام- تونس1979: معرض بقاعة "فيليب فرينياك "- باريس1981: معرض بقاعة ارتسام- تونس1982: معرض شخصي بقاعة "رينات سيقير "- مونيخ1984: معرض شخصي بسيدي بوسعيد جائزة مدينة تونسكما شارك في عدة معارض جماعية بكلّ من أسبانيا وأنجلترا وألمانيا فرنسا وبلجيكيا.