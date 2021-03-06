زياد الهاني :أنا الدستور.. أنا ربك الأعلى فإعبدوه، كلمتي هي الي تمشي والي ماعجبوش خاين وغرف مظلمة وفساد وعصابات

قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحمل مسؤولية "البلوكاج" الحاصل في البلاد.واضاف زياد الهاني موجها كلامه للرئيس " قيس سعيد يقول لكم انا أنا الدستور أنا ربك الأعلى فإعبدوه، كلمتي هي الي تمشي والي ماعجبوش خاين وغرف مظلمة ولوبيات فساد"... مجرّد كلام .... دون مؤيداتيشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة..