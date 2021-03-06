   Abdelwahab - عاشق الروح  

زياد الهاني :أنا الدستور.. أنا ربك الأعلى فإعبدوه، كلمتي هي الي تمشي والي ماعجبوش خاين وغرف مظلمة وفساد وعصابات

Publié le Samedi 06 Mars 2021 - 07:42 قراءة: 0 د, 45 ث
قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحمل مسؤولية "البلوكاج" الحاصل في البلاد.
واضاف زياد الهاني موجها كلامه للرئيس " قيس سعيد يقول لكم انا أنا الدستور أنا ربك الأعلى فإعبدوه، كلمتي هي الي تمشي والي ماعجبوش خاين وغرف مظلمة ولوبيات فساد"... مجرّد كلام .... دون مؤيدات



يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة..


Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 221825

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 06 Mars 2021 à 11h 46m |           
من ليس له رؤيا وليس له لغة ... لغته وتفكيره متاع تلميذ في السادسة ابتداءي ... مصيبة كبرى حلت بتونس ...

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 06 Mars 2021 à 11h 41m |           
El Heni exagéré beaucoup

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 06 Mars 2021 à 11h 40m |           
El Heni n'est pas comme Zied, il ex

Karimyousef  (France)  |Samedi 06 Mars 2021 à 08h 50m |           
Rectificatif : il faudrait lire"ils n'hésitent pas à dire la vérité"

Karimyousef  (France)  |Samedi 06 Mars 2021 à 08h 48m |           
Ce journaliste ainsi que Besseis ne manquent pas de courage.Ils hésitent à dire la vérité même dans des termes un peu durs.
Ce n'est pas le cas de la majorité des autres journalistes qui n'ont appris qu'à ramper.

Fenac  (Tunisia)  |Samedi 06 Mars 2021 à 08h 01m |           



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