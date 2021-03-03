القبض على قيادي بأنصار الشريعة المحظور محكوم ب20 سنة سجنا

باب نات - تمكن أمس 2 مارس 2021 اعوان فريق الاستمرار و فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من الاطاحة بمتشدد كان قيادي ضمن تنظيم انصار الشريعة المحظور مفتش عنه لفائدة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الانتماء إلى تنظيم ارهابي صادرة في شأنه أحكام غيابية لفائدة القضاء لمدة 20 سنة سجنا من أجل نشاطه التكفيري .



وقتم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه واحالته على مصدر التفتيش .



