ياسين العياري لألفة حامدي: يزي مالكذب والسّيرك الي تعمل فيه ومرحبا بيك في أمل و عمل، نعملولك دورة تكوينية والشكلاطة علينا

نشبت الثلاثاء 2 مارس، مناوشة فايسبوكية بين النائب ياسين العياري والرئيسة المديرة العامة السابقة للتونيسار ألفة حامدي.ورد العياري على تدوينة لألفة حامدي قدمت من خلالها مجموعة من النصائح له وأعربت عن استعدادها لتكوينه في مجال المشاريع الكبري.واتهم العياري ألفة حامدي بالكذب والسعي للاثارة وخاطبها قائلا "ألفة، السيرك متاعك، و هات نهابش فلان، نستفز فلان، نعمل عركات وهمية، المهم نحير إسمي، إضافة للفشل الذريع متاعك، ضر كل شاب، كل مرا، كل تونسي قرا و تكون في الخارج، يحلموا باش يساهموا في بناء بلادهم، و هذا ذنب عظيم".وتابع مخاطبا الحامدي "أما عن الدورة التكوينية في المشاريع الكبرى شكرا على العرض، و بما أنه ما جزاء الإحسان إلا الأحسان، مرحبا بيك في أمل و عمل، دورة تكوينية و الشكلاطة علينا، في الجدية و العمل العميق دون تفركيح و دون أن تكون بيدقا لأحد".وختم تدوينته مخاطبا الفة حامدى قائلا "معادش تكذب ألفة، و حتى كان عاودت كذبت لن نجيبك، هالأقواس في غير ما ينفع الناس، نتفاداها ما إستطعنا، و كل التمنيات بالنجاح في قادم مهامك".