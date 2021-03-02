رفيق عبد السلام: بعد كذبة الرسالة المسمومة جاءت كذبة اللقاح... والمدينة الصحية بالقيروان كذبة أخرى وبيع للأوهام

قال الاثنين 1 مارس القيادي بحركة النهضة انه في ظرف شهر واحد صدرت من قصر قرطاج كذبتين كبيرتين الأولى كذبة الرسالة المسمومة والثانية كذبة اللقاح وغياب الشفافية.وعلق عبد السلام قائلا " نحن اذا لسنا ازاء الصادق الصدوق أو ازاء عمر بن الخطاب بل نحن ازاء كذب يصدر من قصر قرطاج".وفي سياق آخر تحدث رفيق عبد السلام عن المدينة الصحية بالقيروان التي تعهد رئيس الجمهورية بإحداثها وقال "هذه كذبة أخرى وبيع للأوهام".وأضاف قائلا "نتمنى ان يتم احداثها لكن ليس هناك لا آليات ولا تمويلات لذلك وهي كذبة كبيرة".