   Arfaoui - بيني وبنكم  

رفيق عبد السلام: بعد كذبة الرسالة المسمومة جاءت كذبة اللقاح... والمدينة الصحية بالقيروان كذبة أخرى وبيع للأوهام

Publié le Mardi 02 Mars 2021 - 09:49 قراءة: 0 د, 30 ث
قال الاثنين 1 مارس القيادي بحركة النهضة انه في ظرف شهر واحد صدرت من قصر قرطاج كذبتين كبيرتين الأولى كذبة الرسالة المسمومة والثانية كذبة اللقاح وغياب الشفافية.

وعلق عبد السلام قائلا " نحن اذا لسنا ازاء الصادق الصدوق أو ازاء عمر بن الخطاب بل نحن ازاء كذب يصدر من قصر قرطاج".


وفي سياق آخر تحدث رفيق عبد السلام عن المدينة الصحية بالقيروان التي تعهد رئيس الجمهورية بإحداثها وقال "هذه كذبة أخرى وبيع للأوهام".
وأضاف قائلا "نتمنى ان يتم احداثها لكن ليس هناك لا آليات ولا تمويلات لذلك وهي كذبة كبيرة".








Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221557

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 02 Mars 2021 à 11h 39m |           
Rafik Abdulsalam est innocent .
رجل اكاديمي بامتيازوليس في حاجة الى مال الصين اوغيره
شوفو لوبانة اخرى امضغوها والقضاء اعطى كلمته
هذا ابن الجنوب
@Bensa94,,Ahmed01

Bensa94  (France)  |Mardi 02 Mars 2021 à 10h 43m |           
Tu as déposé un chèque du don chinois destiné à l'état sur ton compte personnel.
tu devrais être jugé pour cette affaire, si un salarié d'une société privé fera le même geste il sera jugé et emprisonné....

Ahmed01  (France)  |Mardi 02 Mars 2021 à 09h 57m |           
وأكاذيب الهبات وليلي الشيراتون المِلاح

وعندما طلع الصباح ، سكتت شهرزاد عن الكلام المُباح



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 02 مارس 2021 | 18 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:44 12:38 06:49 05:23
18°
 18° % 55 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1218°-1117°-1118°-1220°-11
  • Avoirs en devises
    21830,0

  • (1 mars)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29985 DT        1$ =2,72350 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 mars)   339,1 MDT