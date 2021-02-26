دفع الإستثمار والشراكة بين تونس وإسبانيا محور لقاء علي الكعلي بسفير إسبانيا بتونس

باب نات - كان التعاون الإقتصادي وخاصة التعاون المالي ودفع الإستثمار وتعزيز الشراكة الثنائية وفي إطار الإتحاد الأوروبي، أبرز محاور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم على الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار ب Guillermo ARDIZONE، سفير إسبانيا بتونس.



كما وفرّ اللقاء وفق بلاغ وزارة الإقتصاد فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى الآليات المتاحة من الجانب الإسباني لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وسبل تفعيلها من خلال العمل على مزيد التعريف بها لدى الأوساط المعنية، مؤكدين في ذات السياق على إمكانية تنظيم ملتقى للإستثمار والشراكة في الفترة القريبة القادمة يكون حضوريا أو عن طريق آلية التواصل عن بعد، يجمع أصحاب المؤسسات الإسبانية ونظراءهم من تونس وممثلي هياكل الدعم والمساندة يخصص لتدارس الفرص الحقيقية المتوفرة للإستثمار أو بعث مشاريع مشتركة، في بعض القطاعات الواعدة وذات الإهتمام المشترك.



