الكبارية – إلقاء القبض على 03 أشخاص من أجل السرقة من داخل محلات سكنية

، تمكنت يوم 25 فيفري 2021 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود تونس العاصمة من الكشف عن شبكة مختصة في سرقة المنازل وإلقاء القبض على شخصين من أجل سرقة كميات من المصوغ من داخلها بجهة الكبارية.بالتحري معهما اعترفا بالسرقة وحجز كمية من المصوغ بأحد منازل المظنون فيهما بجهة المروج 2، كما اعترفا بالتفريط في جزء من المسروق لامرأة من ذوي السوابق العدلية والتي تم إلقاء القبض عليها وحجزت لديها كمية من المصوغ من مختلف الأشكال وجهاز تلفاز كبير الحجم وهاتف جوال.ووفق بلاغ للداخلية, أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.