سيغما كونساي: الدستوري الحرّ يتصدّر نوايا التصويت في التشريعية

باب نات -

نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 16 فيفري سبر الآراء الذي أنجزته مع مؤسسة سيغما كونساي أكّد أنّ الدستوري الحر تحصل على المرتبة الأولى ب36.1 %، تليه حركة النهضة على المرتبة الثانية بـ16.8% في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.في حين تحصل حزب قلب تونس على المرتبة الثالثة بـ10,7 بالمائة ثم ائتلاف الكرامة بـ6,3 بالمائة ...وفي الرئاسية قيس سعيد يتصدّر النوايا ب57.0 بالمائة يليه الصافي سعيد ب9.9 بالمائة ونبيل القروي ب9.1 بالمائة....