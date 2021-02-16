   Abdelhalim - حبيبتي من تكون  

سيغما كونساي: الدستوري الحرّ يتصدّر نوايا التصويت في التشريعية

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 07:26 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 16 فيفري سبر الآراء الذي أنجزته مع مؤسسة سيغما كونساي أكّد أنّ الدستوري الحر تحصل على المرتبة الأولى ب36.1 %، تليه حركة النهضة على المرتبة الثانية بـ16.8% في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.

في حين تحصل حزب قلب تونس على المرتبة الثالثة بـ10,7 بالمائة ثم ائتلاف الكرامة بـ6,3 بالمائة ...


وفي الرئاسية قيس سعيد يتصدّر النوايا ب57.0 بالمائة يليه الصافي سعيد ب9.9 بالمائة ونبيل القروي ب9.1 بالمائة....

Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 220652

Bannour  (Tunisia)  |Mardi 16 Février 2021 à 08h 09m |           
خبير في الإستطلاعات: مادام 67% لم يصرحوا بأصواتهم فإن النتائج لا يعتد بها وغالبا من لم يصرّحوا هم غير راضين عن الأول في الإستطلاعات لأنه في الواقع و إن كان كذلك فهو لا يحتاج إلى تردد في التصويت له

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 16 Février 2021 à 08h 00m |           
سيغما والاّ صحيفة المغرب حاج موسى الموسى الحاج نفس الهدف ونفس المرض، عندما صحيفة تستعمل الفواوشوب لتزوير الحقائق كيف تريدون ان نثق بها ؟؟؟!!

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 16 Février 2021 à 07h 55m |           
كذب في كذب. يا ويلهم من مشهد يوم عظيم

Afarit  ()  |Mardi 16 Février 2021 à 07h 36m |           
سيغما والزرقوني
لو حاول الشيطان وفكر مجرد التفكير في منافسة
الزرقوني في الكذب لانتحر قبل أن يبدأ



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 16 فيفري 2021 | 4 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:03 15:35 12:40 07:06 05:40
15° % 75 :الرطــوبة
تونــس
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-419°-720°-919°-919°-9
  • Avoirs en devises
    22276,8

  • (15 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28819 DT        1$ =2,72516 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 fev)   1740,9 MDT