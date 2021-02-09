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النائب عن التيار الديمقراطي محمّد عمّار يتفاخر بزيارة قيس سعيّد لأريانة

Publié le Mardi 09 Février 2021 - 19:11 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - أشاد الثلاثاء 9 فيفري، النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار بزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الي ولاية أريانة وتحدّث عنها وكأنها انجاز يُحسب للرئاسة.

وقال محمّد عمار متفاخرا بزيارة قيس سعيّد الي أريانة "عياض اللومي نائب قلب تونس عن أريانة : يجب البدء في إجراءات اعفاء الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع لا عياض و لا جماعته مجرد تحريك نملة من مكانها ، يذهب في زيارة لمدينة أريانة وأسواقها".


وسخر عديد النشطاء من محمد عمّار بالقول " انجاز عظيم بصراحة قام بيه رئيس الجمهورية..."، "الحمد لله رئيسنا يشرب القهوة و يمشي في الأسواق".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220246

Afarit  ()  |Mardi 09 Février 2021 à 19h 24m |           

طيب. لم لا يتفاخر بخروج سامية آخر الليل مع غريب دون محرم
https://www.youtube.com/watch?v=OZzL15OdxdM



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