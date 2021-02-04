   Abdelhalim - Yaalbi Ya Khali  

رئيس الجمهورية يقرّر منح ترقية استثنائية بعد الوفاة لعدد من شهداء الوطن

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 13:40 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 04 فيفري 2021، منح ترقية استثنائية بعد الوفاة برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية لكلّ من:
- الشهيد الملازم أول سامي وناسي
- الشهيد الوكيل أول السيد العماري
- الشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي

- لشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي
- الشهيد الوكيل مراد الفداوي

وسيتمّ تسليم الأوسمة لذوي شهداء تونس الأبرار.

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