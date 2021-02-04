رئيس الجمهورية يقرّر منح ترقية استثنائية بعد الوفاة لعدد من شهداء الوطن

باب نات -

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 04 فيفري 2021، منح ترقية استثنائية بعد الوفاة برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية لكلّ من:- الشهيد الملازم أول سامي وناسي- الشهيد الوكيل أول السيد العماري- الشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي- لشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي- الشهيد الوكيل مراد الفداويوسيتمّ تسليم الأوسمة لذوي شهداء تونس الأبرار.