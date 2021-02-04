رئيس الجمهورية يقرّر منح ترقية استثنائية بعد الوفاة لعدد من شهداء الوطن

باب نات - قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 04 فيفري 2021، منح ترقية استثنائية بعد الوفاة برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية لكلّ من:
- الشهيد الملازم أول سامي وناسي
- الشهيد الوكيل أول السيد العماري
- الشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي
- لشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي
- الشهيد الوكيل مراد الفداوي
وسيتمّ تسليم الأوسمة لذوي شهداء تونس الأبرار.
- الشهيد الملازم أول سامي وناسي
- الشهيد الوكيل أول السيد العماري
- الشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي
- لشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي
- الشهيد الوكيل مراد الفداوي
وسيتمّ تسليم الأوسمة لذوي شهداء تونس الأبرار.
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