احباط مخطط للسطو والنهب باستعمال قوارير المولوتوف

باب نات - تمكن أعوان و اطارات منطقة الامن الوطني بالعمران من احباط مخطط للنهب والسرقات باستعمال قوارير مولوتوف بعد أن تولى مجموعة من المنحرفين تخزينها و كمية من اطارات العجلات المطاطية بغابة وذلك لنقلها لاحقا عبر الدراجات النارية لاشعالها و غلق الطرقات لتسهيل عمليات السرقة ..

بمداهمة المكان أمكن حجز 10 قارورة مولوتوف و كمية من الاطارات المطاطية ..



باستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث عدلي و مواصلة الأبحاث....



