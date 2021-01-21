     

احباط مخطط للسطو والنهب باستعمال قوارير المولوتوف

Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 - 21:26 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - تمكن أعوان و اطارات منطقة الامن الوطني بالعمران من احباط مخطط للنهب والسرقات باستعمال قوارير مولوتوف بعد أن تولى مجموعة من المنحرفين تخزينها و كمية من اطارات العجلات المطاطية بغابة وذلك لنقلها لاحقا عبر الدراجات النارية لاشعالها و غلق الطرقات لتسهيل عمليات السرقة ..
بمداهمة المكان أمكن حجز 10 قارورة مولوتوف و كمية من الاطارات المطاطية ..

باستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث عدلي و مواصلة الأبحاث....

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219147



En continu

Toutes les news

الخميس 21 جانفي 2021 | 8 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:35 15:13 12:38 07:29 05:58
11°
 18° % 66 :الرطــوبة
تونــس 10°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
18°-1019°-1016°-1118°-1016°-9
  • Avoirs en devises
    22902,9

  • (21 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30122 DT        1$ =2,71541 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 jan)   1760,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة