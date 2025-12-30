النادي الافريقي يفوز وديا على البعث الرياضي ببوحجلة 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953ec52804856.13315210_fjgehlimpqkon.jpg width=100 align=left border=0>

فاز النادي الافريقي مساء اليوم الثلاثاء على البعث الرياضي ببوحجلة المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالحديقة "ا" ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات القادمة.

وكان النادي الافريقي قد اجرى خلال فترة توقف نشاط البطولة مباراة ودية تعادل فيها مع شبيبة العمران بنتيجة صفر-صفر كما فاز في لقاء ودي تحضيري على جمعية اريانة 1-صفر.