النادي الافريقي يفوز وديا على البعث الرياضي ببوحجلة 3-1

Publié le Mardi 30 Decembre 2025
      
فاز النادي الافريقي مساء اليوم الثلاثاء على البعث الرياضي ببوحجلة المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالحديقة "ا" ضمن تحضيراتهما للاستحقاقات القادمة.
وكان النادي الافريقي قد اجرى خلال فترة توقف نشاط البطولة مباراة ودية تعادل فيها مع شبيبة العمران بنتيجة صفر-صفر كما فاز في لقاء ودي تحضيري على جمعية اريانة 1-صفر.
