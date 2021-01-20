تركيز 26 سرير إنعاش بالمستشفى الميداني بالمنزه

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 21:13 قراءة: 0 د, 22 ث
تحول وزير الصحة فوزي مهدي، عشية يوم الإربعاء 20 جانفي 2021، إلى المستشفى الميداني بالمنزه حيث عاين تقدّم عملية تركيز تجهيزات ومعدات طبية خاصة بالإحاطة بمرضى كوفيد-19 بالجناح الجديد المعدّ للغرض تتمثّل بالخصوص في 26 سرير إنعاش.

وقد أكد فوزي مهدي بالمناسبة حرص وزارة الصحّة على اتخاذ كلّ التدابير الكفيلة باستغلال هذه الأسرّة خلال الأيام القريبة القادمة مذكّرا بالجهود المتواصلة لمزيد الترفيع في طاقة وقدرات الإيواء الخاصة بمرضى كوفيد-19 بكل أقسام الإنعاش بمختلف الأقطاب الإستشفائيّة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219084



En continu

Toutes les news

الأربعاء 20 جانفي 2021 | 7 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:34 15:12 12:37 07:29 05:59
13°
 19° % 44 :الرطــوبة
تونــس
4.63 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-818°-1019°-1016°-1119°-10
  • Avoirs en devises
    22907,0

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,29379 DT        1$ =2,71790 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1849,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة