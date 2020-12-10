الداخلية: ضبط 60 كبسولة من مخدر "الزطلة" قامت مسافرة بابتلاعها

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة، بعد نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على إمرأة (34 سنة قاطنة بتونس العاصمة)، تبين بعد عرضها على التصوير بالأشعة، أنها قامت بابتلاع 60 كبسولة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" تزن حوالي 350 غراما.وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم القبض على المظنون فيها بمأوى مطار تونس قرطاج، على إثر توفر معلومات لدى الوحدات المذكورة، تفيد بتحوّلها إلى إحدى الدّول المجاورة لجلب كميّة هامّة من المخدّرات، وبعرضها على التصوير بالأشعة تبيّن وجود أجسام مشبوهة بأمعائها، ثبت بعد استخراجها أنها 60 كبسولة من المخدرات.وأكدت الوزارة، أنه بمراجعة النيابة العموميّة بتونس، أذنت بالإحتفاظ بها من أجل "تهريب وترويج مادّة مخدّرة".