مخلوف ردّا على منتقدي العفّاس: الفصل 68 من الدستور يمنع محاسبة نائب نتيجة ابداء رأيه

باب نات -

"فقط رفعا لأميًة بعض الدكاترة ورؤساء الكتل والنواب في المجلس ..

الفصل 68 من الدستور لا يتطلّب ثقافة قانونية ولا دكتوراه دولة في كتاب ابن خلدون " اتحاد الشغل .. عراقة التاريخ وفساد الحاضر "

الفصل 68 من الدستور يتطلب فقط قدرة بسيطة جدا على تهجية اللغة العربية .."

دافع رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على زميله النائب محمد العفاس وذلك بعد تعرضه لانتقادات وصلت الى حد معاقبته وفق الدستور.وكان العفاس انتقد المنظمات النسوية المتاجرات بقضايا المراة.وقال مخلوف ان الفصل 68 من الدستور يمنع محاسبة نائب جزائيا بسبب أفكاره وحرية التعبير.