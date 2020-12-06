مخلوف ردّا على منتقدي العفّاس: الفصل 68 من الدستور يمنع محاسبة نائب نتيجة ابداء رأيه

باب نات - دافع رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على زميله النائب محمد العفاس وذلك بعد تعرضه لانتقادات وصلت الى حد معاقبته وفق الدستور.
وكان العفاس انتقد المنظمات النسوية المتاجرات بقضايا المراة.
وقال مخلوف ان الفصل 68 من الدستور يمنع محاسبة نائب جزائيا بسبب أفكاره وحرية التعبير.
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"فقط رفعا لأميًة بعض الدكاترة ورؤساء الكتل والنواب في المجلس ..
وكان العفاس انتقد المنظمات النسوية المتاجرات بقضايا المراة.
وقال مخلوف ان الفصل 68 من الدستور يمنع محاسبة نائب جزائيا بسبب أفكاره وحرية التعبير.
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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