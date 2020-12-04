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انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول المتاجرين بقضايا المرأة: مكاسب المرأة عندهم، أمهات عازبات، رذيلة وحرية جنسية واجهاض وشذوذ..

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 08:53 قراءة: 1 د, 0 ث
باب نات - انسحب مساء الخميس 3 ديسمبر، عدد من نواب البرلمان تزامنا مع مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة.

ووجّه العفاس مداخلته لمن وصفهم المتاجرين بقضايا المرأة منبّها الي أن حرية المرأة عند هؤلاء هي حرية الوصول الي المرأة وانحلال وفسق وفجور.


وقال "عندما نتكلم عن الضوابط والحياء والحشم يتهموننا بالظلامية والرجعية" واستدرك قائلا "لكن المرأة عندنا كريمة عزيزة جوهرة محفوظة نفيسة والمرأة عندهم سلعة مكشوفة رخيصة".

وأضاف أن مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، الانجاب خارج اطار الزواج، الاجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.


واعتبر العفاس أن هذا المفاهيم مغلوطة مشددا على ان الأمهات العازبات هن اما عاهرات او مغتصبات، والانجاب خارج اطار الزواج هو زنا والشذوذ فاحشة والاجهاض قتل نفس بغير نفس".

وتابع قائلا " نموذجهم خلف المواخير التي تبيع فيه المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي ونموذجنا رسول الله الذي يقول النساء شقائق الرجال".

وقال في نفس السياق "سينتصرون للمراة بالهياكل الدولية ونحن سننتصر لها في الثلث الاخير من الليل بالدعاء "يا ربي تحفظ بناتنا ونساءنا وأمهاتنا واخواتنا".

وقبل انتهاء مداخلته ترحم العفاس على والدة سيف الدين مخلوف ونبه الي أن من وصفهم أنصار الاختلاف وحرية التعبير غادروا القاعة بعد ان ساءهم الاستماع لرأي مخالف لهم.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 216280

IndependentMen  ()  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 09h 40m |           
ما داموا أتباع الحركة النسوية و عباد الجندرية و الممضون على اتفاقية سيداو فهذا دينهم و عجلهم الذي لازالوا عليه عاكفون
حقا مخلصون لدينهم : لهم دينهم و لي دين

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 09h 21m |           
انتصر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قد كشفت خستهم واستنقاسهم للمرأة وعقوقهم لوالديهم ودياثتهم تجاه نسائهم وبناتهم وامهاتهم وأخواتهم فشكرا لك يا دكتور

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 09h 18m |           
قد اكتووا بقول الحق فهربوا فهم لا يريدون الاصلاح لأنهم لا يحترمون المرأة بارك الله فيك يا عفاس لقد كشفت فجورهم واستنقاسهم للمرأة

Afarit  ()  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 09h 10m |           
من نبت في منبت الرذيلة تؤذيه كلمة الحق وتؤذيه الفضيلة
قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
هذه هي المرأة في مذهبهم: عهر ودعارة وبغاء
https://www.youtube.com/watch?v=MGDZBiYjQMU



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