انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول المتاجرين بقضايا المرأة: مكاسب المرأة عندهم، أمهات عازبات، رذيلة وحرية جنسية واجهاض وشذوذ..

باب نات -

انسحب مساء الخميس 3 ديسمبر، عدد من نواب البرلمان تزامنا مع مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة.ووجّه العفاس مداخلته لمن وصفهم المتاجرين بقضايا المرأة منبّها الي أن حرية المرأة عند هؤلاء هي حرية الوصول الي المرأة وانحلال وفسق وفجور.وقال "عندما نتكلم عن الضوابط والحياء والحشم يتهموننا بالظلامية والرجعية" واستدرك قائلا "لكن المرأة عندنا كريمة عزيزة جوهرة محفوظة نفيسة والمرأة عندهم سلعة مكشوفة رخيصة".وأضاف أن مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات، الانجاب خارج اطار الزواج، الاجهاض، ممارسة الرذيلة، الشذوذ الجنسي.واعتبر العفاس أن هذا المفاهيم مغلوطة مشددا على ان الأمهات العازبات هن اما عاهرات او مغتصبات، والانجاب خارج اطار الزواج هو زنا والشذوذ فاحشة والاجهاض قتل نفس بغير نفس".وتابع قائلا " نموذجهم خلف المواخير التي تبيع فيه المرأة شرفها وخلف نسب عالية في الطلاق والعنف الزوجي ونموذجنا رسول الله الذي يقول النساء شقائق الرجال".وقال في نفس السياق "سينتصرون للمراة بالهياكل الدولية ونحن سننتصر لها في الثلث الاخير من الليل بالدعاء "يا ربي تحفظ بناتنا ونساءنا وأمهاتنا واخواتنا".وقبل انتهاء مداخلته ترحم العفاس على والدة سيف الدين مخلوف ونبه الي أن من وصفهم أنصار الاختلاف وحرية التعبير غادروا القاعة بعد ان ساءهم الاستماع لرأي مخالف لهم.