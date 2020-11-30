   Latifa Arfaoui - علاش يا قلبي  

بعد آخر ظهور له في شهر ماي الماضي للإعلان عن عيد الفطر، عثمان بطيخ يظهر من جديد ويستقبل سفير سلطنة عمان

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 18:14 قراءة: 0 د, 32 ث
اعلنت الاثنين 30 نوفمبر الصفحة الرسمية لديوان الافتاء على موقع الفايسبوك أن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ استقبل سفير سلطنة عمان بتونس في نطاق زيارة مجاملة.

وقد أثار نشاط مفتي الجمهورية عديد التفاعلات الساخرة باعتباره يمثّل حدثا غير مسبوق ومفاجأة سارة للتونسيين حسب تعبير النشطاء.


وتساءل نشطاء متهكّمين على ظهور عثمان بطيخ بالقول "ياخي تونس عندها مفتي؟؟" في اشارة الي غيابه الدائم وعدم اصداره مواقف في المحطات الحاسمة اخرها علي سبيل المثال قضية الصور المسيئة للرسول ﷺ وفق النشطاء.

فيما ذكّر آخرون بأن اخر ظهور له كان في شهر ماي الماضى للاعلان عن عيد الفطر وعلقوا قائلين "كهو ظهر في ماي خذا راحة صغيرة متاع 5 أشهر ورجع يخدم...

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216036

Mounabeh  ()  |Lundi 30 Novembre 2020 à 19h 34m |           
خلاف موضوع التطبيع مع العدو الصهيوني لا أرى شيئا آخر يهم الطرفين
ان شاء الله ان كون غالط
أما بالمجد يجب حذف هذه الوظيفة الراجل داززها نوم والملاين تخبط

Essoltan  (France)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 18h 39m |           
Il est temps pour supprimer cette fonction " mufti " démodée . Pourquoi faire d'avoir un charlatan qui apparaît chaque fin mois de l'hégire pour nous annoncer le début du mois suivant ...



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