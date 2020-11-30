بعد آخر ظهور له في شهر ماي الماضي للإعلان عن عيد الفطر، عثمان بطيخ يظهر من جديد ويستقبل سفير سلطنة عمان

اعلنت الاثنين 30 نوفمبر الصفحة الرسمية لديوان الافتاء على موقع الفايسبوك أن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ استقبل سفير سلطنة عمان بتونس في نطاق زيارة مجاملة.وقد أثار نشاط مفتي الجمهورية عديد التفاعلات الساخرة باعتباره يمثّل حدثا غير مسبوق ومفاجأة سارة للتونسيين حسب تعبير النشطاء.وتساءل نشطاء متهكّمين على ظهور عثمان بطيخ بالقول "ياخي تونس عندها مفتي؟؟" في اشارة الي غيابه الدائم وعدم اصداره مواقف في المحطات الحاسمة اخرها علي سبيل المثال قضية الصور المسيئة للرسول ﷺ وفق النشطاء.فيما ذكّر آخرون بأن اخر ظهور له كان في شهر ماي الماضى للاعلان عن عيد الفطر وعلقوا قائلين "كهو ظهر في ماي خذا راحة صغيرة متاع 5 أشهر ورجع يخدم...