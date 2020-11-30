بين العوينة والبحيرة ..تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية

باب نات -

تمكن اعوان دورية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالبحيرة أول أمس من إلقاء القبض على شخصين بجهة العوينة وحجزت لديهما كمية من مخدر "الزطلة" ومبلغا ماليا قدره 210 دينار متأتي من عائدات ترويج المخدرات.وبالتحري معهما كشفت الابحاث أنهما من مروجي المخدرات وانهما شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية بين جهتى العوينة والبحيرة .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.بمراجعة النيابة العمومية، اذنت بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهما.