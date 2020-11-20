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كان مسلحا بسكين وعبوة غاز مشل للحركة ..القبض على طفل قاصر اختص السطو على المنازل بحي الخضراء

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 10:45 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن يوم أمس 19 نوفمبر 2020 أعوان مركز الأمن الوطني بحيّ الخضراء بمنطقة الامن الوطني بالمنزه من إلقاء القبض على طفل قاصر يبلغ من العمر 16 سنة قاطن بالجهة اختص السطو على المنازل بجهة حي الخضراء بعد ترصد أصحابها يغادرونها للعمل ..

وبتفتيشه تم حجز هواتف جوالة بحوزته وساعات يدوية .



بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه وتوجيه تهمة السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع...

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