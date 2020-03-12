وزارة الداخلية تنفي اصدارها بلاغ متعلّق بالقبض على امرأة منتحلة صفة ممرّضة بأحد المستشفيات

Jeudi 12 Mars 2020
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باب نات - تم مساء يوم الأربعاء 11 مارس 2020 تداول بلاغ منسوب لوزارة الداخلية على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية مفادها انه تم القبض على صاحبة التسجيل الصوتي التي تدعي من خلاله انها ممرضة بأحد المستشفيات والتي تولت تقديم معطيات حول تطور انتشار وباء كورونا المستجد.
وتبعا لذلك تعلم وزارة الداخلية وان البلاغ المنسوب لها عار من الصحة وتؤكد وانه لم يصدر عنها وتدعو تبعا لذلك عموم المواطنين والمواقع الاخبارية لعدم تداوله وبأنها لا تتحمل مسؤولية تبعاته مذكرة وان المعطيات التي تهم مختلف مصالح وزارة الداخلية تصدر حصريا عن مكتب الإعلام والاتصال التابع لها وعن النطاق الرسميين باسم الوزارة وباسم الإدارة العامة للامن الوطني والادارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية دون سواهم.
يُشار إلى أن تسجيلا صوتيا لامرأة تحذر فيه من كارثة صحية في تونس بسبب فيروس كورونا وتدعو إلى اقتناء المؤونة تم تداوله مساء أمس على مواقع التواصل الإجتماعي.
باب نات - تم مساء يوم الأربعاء 11 مارس 2020 تداول بلاغ منسوب لوزارة الداخلية على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية مفادها انه تم القبض على صاحبة التسجيل الصوتي التي تدعي من خلاله انها ممرضة بأحد المستشفيات والتي تولت تقديم معطيات حول تطور انتشار وباء كورونا المستجد.
وتبعا لذلك تعلم وزارة الداخلية وان البلاغ المنسوب لها عار من الصحة وتؤكد وانه لم يصدر عنها وتدعو تبعا لذلك عموم المواطنين والمواقع الاخبارية لعدم تداوله وبأنها لا تتحمل مسؤولية تبعاته مذكرة وان المعطيات التي تهم مختلف مصالح وزارة الداخلية تصدر حصريا عن مكتب الإعلام والاتصال التابع لها وعن النطاق الرسميين باسم الوزارة وباسم الإدارة العامة للامن الوطني والادارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية دون سواهم.
يُشار إلى أن تسجيلا صوتيا لامرأة تحذر فيه من كارثة صحية في تونس بسبب فيروس كورونا وتدعو إلى اقتناء المؤونة تم تداوله مساء أمس على مواقع التواصل الإجتماعي.
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