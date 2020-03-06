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محمد العفاس: لا يمكن تكفير عبير موسي فهي مُوحِّدة وأول من ردّدت الله وأحد الله وأحد...

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
قراءة: 0 د, 50 ث

باب نات - جدد الخميس 5، مارس النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس نفيه تكفير عبير موسي مشددا على أن مداخلته في البرلمان كانت لتهدئة الوضع لكنها اخرجت من سياقها.

وخلال استضافته على قناة نسمة ندد محمد العفاس بالحملة ضدّه من خلال الاتهامات الموجهة إليه بالتكفير معتبرا أن الأطراف التي تقف وراء هذه الحملة لا مصداقية لها.


وقال العفاس "أنا أرفض التكفير كسلاح سياسي تستعمله اطراف سياسية لضرب خصومها لكن التكفير كحكم شرعي موجود وسورة الكافرون موجودة في القرآن وهي تنتهي بلكم دينكم ولي دين" مشيرا الي تبنيه للفصل السادس من الدستور الذي ينص أساسا على أن الدولة راعية الدين كافلة لحرية المعتقد والضمير.

وبالعودة الحديث عن عبير موسي أشار العفاس الي سعيها لاثارة الفوضى وتعطيل عمل مجلس النواب وقال ساخرا في علاقة بمسألة تكفيرها "عبير موسي لا يمكن تكفيرها فهي مُوحِّدة وكانت أول من ردّد الله وأحد الله وأحد".

الفيديو: بداية من الدقيقة 32 و20 ثانية




  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199271

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 08h 06m |           
الله أحد الله أحد بن علي ما كيفو أحد

https://youtu.be/4hIdQdeqISM




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