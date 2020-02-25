مرتفعات القصرين: القضاء على العنصر الارهابي محمد الحبيب الحاجي

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - متابعة - شهدت مساء يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، مرتفعات جبال القصرين مواجهات بين وحدات من الحرس والجيش الوطني ومجموعة إرهابية.
وقد أسفرت المواجهات وفق نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل على القضاء على الإرهابي محمد الحبيب الحاجي وإصابة الإرهابي حافظ الرحيمي.
باب نات - متابعة - شهدت مساء يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، مرتفعات جبال القصرين مواجهات بين وحدات من الحرس والجيش الوطني ومجموعة إرهابية.
وقد أسفرت المواجهات وفق نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل على القضاء على الإرهابي محمد الحبيب الحاجي وإصابة الإرهابي حافظ الرحيمي.
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Par:MedTunisie ( )
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