مرتفعات القصرين: القضاء على العنصر الارهابي محمد الحبيب الحاجي

Mardi 25 Février 2020



قراءة: 0 د, 14 ث





باب نات

شهدت مساء يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، مرتفعات جبال القصرين مواجهات بين وحدات من الحرس والجيش الوطني ومجموعة إرهابية.وقد أسفرت المواجهات وفق نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل على القضاء على الإرهابي محمد الحبيب الحاجي وإصابة الإرهابي حافظ الرحيمي.