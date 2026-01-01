Babnet   Latest update 21:11 Tunis

استئناف التزويد بمياه الشرب باقاليم العمران الاعلى والمنار واريانة تدريجيا بداية من منتصف الليل لهذا اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 19:54 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) أنّه من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب تدريجيا بعدد من المناطق التابعة لأقاليم العمران الأعلى والمنار وأريانة، وذلك بداية من منتصف الليل لهذا اليوم، إثر الانتهاء من الأشغال الجارية.

وكانت عدّة مناطق تابعة لإقليم العمران الأعلى، من بينها حي التحرير وحي ابن خلدون وحي الرفاهة والعمران الأعلى، إلى جانب مناطق من إقليم المنار تشمل المنار 1 و2 و3، والمنزه 6 و7 و8 و9، والنصر 1 و2، فضلا عن مناطق من إقليم أريانة وهي أريانة وسكرة ورواد، قد شهدت اضطرابا وانقطاعا في التزويد بمياه الشرب.


وأوضحت الشركة أن هذا الاضطراب يعود إلى كسر طارئ على قناة الجلب قطر 1400 مم، جدّ في حدود الساعة الثانية صباحا من اليوم الخميس، وفق بلاغ صادر عنها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321220

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le samedi

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 01 جانفي 2026 | 12 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:16
14:56
12:30
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
19°-10
21°-11
21°-14
19°-12
  • Avoirs en devises 24796,8
  • (31/12)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,37664 DT
  • (31/12)
  • 1 $ = 2,88037 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026