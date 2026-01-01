استئناف التزويد بمياه الشرب باقاليم العمران الاعلى والمنار واريانة تدريجيا بداية من منتصف الليل لهذا اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) أنّه من المنتظر استئناف التزويد بمياه الشرب تدريجيا بعدد من المناطق التابعة لأقاليم العمران الأعلى والمنار وأريانة، وذلك بداية من منتصف الليل لهذا اليوم، إثر الانتهاء من الأشغال الجارية.



وكانت عدّة مناطق تابعة لإقليم العمران الأعلى، من بينها حي التحرير وحي ابن خلدون وحي الرفاهة والعمران الأعلى، إلى جانب مناطق من إقليم المنار تشمل المنار 1 و2 و3، والمنزه 6 و7 و8 و9، والنصر 1 و2، فضلا عن مناطق من إقليم أريانة وهي أريانة وسكرة ورواد، قد شهدت اضطرابا وانقطاعا في التزويد بمياه الشرب.







وأوضحت الشركة أن هذا الاضطراب يعود إلى كسر طارئ على قناة الجلب قطر 1400 مم، جدّ في حدود الساعة الثانية صباحا من اليوم الخميس، وفق بلاغ صادر عنها.

