الصحبي سمارة : اليسار التونسي أغلبه بوليس سياسي وكي تختلف معاه يُقصيك ويشوهك أنت وعايلتك ويتّهمك بكل أنواع التّهم

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

الإمارات هي التي مولت العمليات القذرة في تونس منذ 2012

- قال الأحد 23 فيفري، النائب عن ائتلاف الكرامة، صحبي صمارة ردا على الاتهامات الموجهة اليه من طرف زملائه السابقين في اليسار التونسي بأنه أتعس من التجمع وأنه بوليس سياسي وبأن اليسار التونسي أغلبه بوليس سياسي.وتساءل مستنكرا "يعني عندما تنقذ نفسك تُتهم؟؟" مشيرا الي أنه أنقذ نفسه من منظومة بن علي فأصبح مُتّهمًا من طرف زملائه اليساريين.وأوضح قائلا "اليسار التونسي فكر ورؤية لتجديد المجتمعات وخلق العدالة الاجتماعية لكن اليسار التونسي أغلبه بوليس سياسي".وتابع قائلا "البوليس السياسي ثقافة وعقلية، انك تختلف معاه يعاقبك ويشوهك أنت وعايلتك ويقصيك ويتهمك بكل أنواع التهم واليسار التونسي يقوم على هذه الثقافة".أكد النائب الصحبي سمارة لدى استضافته في برنامج سماح مفتاح على قناة حنبعل أن الإمارات هي التي مولت العمليات القذرة في تونس منذ 2012 سواء بأيادي منفّذة فرنسية , مصرية أو تونسية...