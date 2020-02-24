Radio Babnet Tunisie  Farid - أول همسة   

الصحبي سمارة : اليسار التونسي أغلبه بوليس سياسي وكي تختلف معاه يُقصيك ويشوهك أنت وعايلتك ويتّهمك بكل أنواع التّهم

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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باب نات - قال الأحد 23 فيفري، النائب عن ائتلاف الكرامة، صحبي صمارة ردا على الاتهامات الموجهة اليه من طرف زملائه السابقين في اليسار التونسي بأنه أتعس من التجمع وأنه بوليس سياسي وبأن اليسار التونسي أغلبه بوليس سياسي.

وتساءل مستنكرا "يعني عندما تنقذ نفسك تُتهم؟؟" مشيرا الي أنه أنقذ نفسه من منظومة بن علي فأصبح مُتّهمًا من طرف زملائه اليساريين.




وأوضح قائلا "اليسار التونسي فكر ورؤية لتجديد المجتمعات وخلق العدالة الاجتماعية لكن اليسار التونسي أغلبه بوليس سياسي".
وتابع قائلا "البوليس السياسي ثقافة وعقلية، انك تختلف معاه يعاقبك ويشوهك أنت وعايلتك ويقصيك ويتهمك بكل أنواع التهم واليسار التونسي يقوم على هذه الثقافة".

الإمارات هي التي مولت العمليات القذرة في تونس منذ 2012

أكد النائب الصحبي سمارة لدى استضافته في برنامج سماح مفتاح على قناة حنبعل أن الإمارات هي التي مولت العمليات القذرة في تونس منذ 2012 سواء بأيادي منفّذة فرنسية , مصرية أو تونسية...





  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198543

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 24 Février 2020 à 13h 24m |           
وهذا اليسار الباءس الذي كان يسيطر على المشهد النقابي في خدمة منظومة التجمع التي كانت تقوده و تروضه وتوظفه في رقصة تمعش متبادل وقع من خلالها المتجرة بمصالح الطبقة الشغيلة لصالح الفساد المستشري... فعلا الصبابة ولاو باندية وتحبو تعرفو الصبابة ما عليكم كان تشوفو شكون يلعبو في دور الباندية بعد الثورة...

Sarih  (Tunisia)  |Lundi 24 Février 2020 à 09h 03m |           
واقعي عقلاني غير متعصب، شكرا واصل



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