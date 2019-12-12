Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Kol Da Kan Leeh  

البحيري في إشارة لنبيل القروي: ثمة ناس ما تحب دعم الفقراء كان قدّام الكاميرا ولهذا رفضوا صندوق الزكاة

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - أكّد الأربعاء 11 ديسمبر، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري، إن الحركة ستسعى لإعادة اقتراح مشروع قانون صندوق الزكاة الذي تم اسقاطه.

واستغرب البحيري كل ما تداوله حول تهديد المشروع لمدنية الدولة وغيرها من التعلات والحجج الواهية حسب تقديره مشيرا إلى ان الصندوق حسب المشروع الذي تم اسقاطه سيكون تحت اشراف الدولة.


وقال في إشارة أساسا لنبيل القروي وحزبه وجمعيته خليل تونس "ثمة ناس ما تحب دعم الفقراء كان قدّام الكاميرا ولا يرحموا ولا يخلّيو شكون يرحموا".

يذكر أنه تم اسقاط مشروع القانون الذي لم تصوّت لفائدته إلا حركة النهضة وائتلاف الكرامة حيث سقط المشروع ب74 صوت مع و93 صوت ضد.








  
  
     
  

rtt-64476a8cdad9c62fd596a1c88dc0fc96-2019-12-12 10:28:48






0 de 0 commentaires pour l'article 194231



En continu

الخميس 12 ديسمبر 2019 | 15 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:46 12:20 07:22 05:49
14°
 16° % 76 :الرطــوبة
تونــس 11°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
16°-1117°-1119°-1419°-1122°-12
  • Avoirs en devises
    18794,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1081,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576147369|194231 1609|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires