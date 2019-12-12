البحيري في إشارة لنبيل القروي: ثمة ناس ما تحب دعم الفقراء كان قدّام الكاميرا ولهذا رفضوا صندوق الزكاة

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - أكّد الأربعاء 11 ديسمبر، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري، إن الحركة ستسعى لإعادة اقتراح مشروع قانون صندوق الزكاة الذي تم اسقاطه.
واستغرب البحيري كل ما تداوله حول تهديد المشروع لمدنية الدولة وغيرها من التعلات والحجج الواهية حسب تقديره مشيرا إلى ان الصندوق حسب المشروع الذي تم اسقاطه سيكون تحت اشراف الدولة.
وقال في إشارة أساسا لنبيل القروي وحزبه وجمعيته خليل تونس "ثمة ناس ما تحب دعم الفقراء كان قدّام الكاميرا ولا يرحموا ولا يخلّيو شكون يرحموا".
يذكر أنه تم اسقاط مشروع القانون الذي لم تصوّت لفائدته إلا حركة النهضة وائتلاف الكرامة حيث سقط المشروع ب74 صوت مع و93 صوت ضد.
واستغرب البحيري كل ما تداوله حول تهديد المشروع لمدنية الدولة وغيرها من التعلات والحجج الواهية حسب تقديره مشيرا إلى ان الصندوق حسب المشروع الذي تم اسقاطه سيكون تحت اشراف الدولة.
وقال في إشارة أساسا لنبيل القروي وحزبه وجمعيته خليل تونس "ثمة ناس ما تحب دعم الفقراء كان قدّام الكاميرا ولا يرحموا ولا يخلّيو شكون يرحموا".
يذكر أنه تم اسقاط مشروع القانون الذي لم تصوّت لفائدته إلا حركة النهضة وائتلاف الكرامة حيث سقط المشروع ب74 صوت مع و93 صوت ضد.
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Par:SOS12 (Tunisia )
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