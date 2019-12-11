عبير موسي: أنا حجر الواد، وسأقود معركة تحرير وطني ضد مشروع الخوانجية لإقامة دولة الخلافة

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- قالت الأربعاء 11 ديسمبر، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، عبير موسي إن الحديث عن وجود أطراف أجنبية تحرّكها اتهامات واهية ولا أساس لها من الصحة.واعتبرت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو إن الذين يتهمونها بأنها مدفوعة الأجر وترتزق من أطراف أجنبية مجرّد فاشلين مضيفة بأن هذه الاتهامات مضحكة.وصرّحت قائلة "الدساترة والتجمعيين عمرهم ما كانوا بيادق للخارج وأنا سليلة المنظومة الوطنية وأنا حجر الواد لكن مخطط الربيع العربي تقف وراءه أطراف أجنبية".وتابعت قائلة "الّي يهاجمو فينا يخفيو مشاريع ديكتاتورية مقيتة في حين أنا التي تراهن اليوم على الديمقراطية، وأنا نحب تونس تكون فيها تعددية فكرية وسياسية وبرلمان حر وحكومة تمارس حقوقها وواجباتها من غير إسلاميين وفوضويين الي يحبو يهدّموا الدولة".وأضافت "نحن اليوم نخوض معركة تحرير وطنية جديدة لتحرير البلاد من منظومة الاخوان وهذه المعركة لا تقل أهمية وشرف عن المعركة التي خضناها لتحرير البلاد".وواصلت قائلة "اليوم نحن في امتحان حقيقي واعتبر أن كل من سيدخل حكومة الاخوان ومن سيتعامل معهم من القوى التقدمية والحداثية فقد خان البلاد".واستدركت قائلة لكننا سنكون بالمرصاد لهم وللاخوان الذين يسعون لتدمير مؤسسات الدولة الوطنية واحلال دولة الخلافة" مشيرة إلى الشعب التونسي اليوم يعرف جيّدا أن سبب خراب البلاد هو الاخوان حسب تعبيرها.