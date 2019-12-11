إتحاد الشغل ينفي التوسّط للحبيب الجملي لدى الأحزاب

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- نفى الإتحاد العام التونسي للشغل، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية ما تم ترويجه من أخبار مفادها أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد طلب من الأمين العام نور الدين الطبوبي الوساطة مع كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي لإقناعهم بالعودة إلى الحوار حول تشكيل الحكومة.