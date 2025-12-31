توقيت استثنائي لعمل الهياكل التجارية للبريد التونسي اليوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البريد التونسي أنه تقرر اعتماد توقيت استثنائي لفتح الهياكل التجارية (مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية)، اليوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025.



وأوضح البريد التونسي في بلاغ له أنه سيتم بصفة استثنائية تأمين حصتي عمل بداية من الساعة الثامنة صباحا(8.00) إلى الساعة منتصف النهار(12.00)، ومن الساعة الواحدة زوالا(13.00) إلى الساعة الثالثة والنصف مساء(15.30)، وذلك قصد إجراء عمليات الجرد السنوي بعنوان 2025 وفقا للبرنامج والاجراءات المعتمدة في الغرض.