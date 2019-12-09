Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ansek  

العلوي: موسي لم تحقق من إعتصام نواب كتلتها سوى إهانة نفسها

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - قال النائب عن إئتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن إرسال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عدل تنفيذ لرئيس مكتب المجلس بمثابة العبث والتهريج مبينا أنها خطوة تدل على حالة من اليأس والعجز الذي تعيشه موسي بعد فشلها في تحقيق أي شيء من إعتصام نواب كتلتها سوى إهانة نفسها.

وقال النائب في تصريح لموقع الراي العام " يجب ان نمنح شهادة شكر لعبير موسى لانها تمكنت من دون عناء منا من تجسيد مثال ناطق عن همجية التجمع لاجيال لم تشاهد تلك الاساليب القمعية فترة النظام السابق".


وتابع "أن موسي قامت بوضع نفسها في مرمى الجميع إثر خوضها للإعتصام الأخير مما تسبب في تلقيها جملة من الشتائم والإهانات المذلة جعلها هي ونوابها في موقف سخيف أمام الإعلام وزملائها فراحت تبحث أن أي يحل لتذليل درجة القرف منها.



  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194090

Karimyousef  (France)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 20h 15m |           
اليوم في فرنسا بدأت محاكمة رفئت الأسد على امتلاكه لقصور و نزل و فيلات من التراز الرفيع.عائلة الطرابلسي بجانبه فقيرة لأن ثروته فاقت الخيال.

Karimyousef  (France)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 20h 00m |           
هناك فىئة اشد على الديمقراطية من عبير موسى وهم القوميون.حركة الشعب لم تحرك ساكنا لأنها لا تؤمن أصلاً بالديمقراطية ،هي حركة تساند نظام البراميل المتفجرة و السجون و الاعدام للمعارضين.



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