تواصل اعتصام كتلة ''الدستوري الحر''... وسامية عبو تصف عبير موسي بـ''الكلوشارة''

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - أشرف صباح اليوم رئيس مجلس نواب الشعب على إجتماع رؤساء الكتل تزامنا مع مواصلة نواب الحزب الحر الدستوري اعتصامهم بقبة البرلمان في المكان المخصص لرئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه داخل قاعة الجلسة العامة وفي المكان المخصص لإلقاء الكلمة وبيان رئيس الحكومة بالقاعة.
وقد خلفت احتجاجات كتلة الحزب الدستوري الحر، استياء من النائبة سامية عبو التي اتهمتها بتعطيل أشغال المجلس في ظرف حساس، واصفة رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي بـ"الكلوشارة"، مضيفة عبير موسي تصف الاسلاميين بالخوانجية وعادي أن توصف من طرفهم بالكلوشارة...
وكانت عبير موسي أكدت في تصريح صحفي مساء السبت من مقر المجلس بباردو، أنه لا مجال لانطلاق الجلسة العامة المخصصة للشروع في مناقشة ميزانية 2019 والمصادقة عليها غدا الاحد قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر.
يُذكر أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وذلك في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحر ب "الباندية والكلوشارات (المتشردين)"
وقد خلفت احتجاجات كتلة الحزب الدستوري الحر، استياء من النائبة سامية عبو التي اتهمتها بتعطيل أشغال المجلس في ظرف حساس، واصفة رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي بـ"الكلوشارة"، مضيفة عبير موسي تصف الاسلاميين بالخوانجية وعادي أن توصف من طرفهم بالكلوشارة...
وكانت عبير موسي أكدت في تصريح صحفي مساء السبت من مقر المجلس بباردو، أنه لا مجال لانطلاق الجلسة العامة المخصصة للشروع في مناقشة ميزانية 2019 والمصادقة عليها غدا الاحد قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر.
يُذكر أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وذلك في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحر ب "الباندية والكلوشارات (المتشردين)"
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