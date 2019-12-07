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لأول مرة..نادي''IEEE INAT'' ينظم ندوة الثورة الزراعية التونسية (TARC) يوم 11 ديسمبر بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - ينظم نادي "IEEE INAT STUDENT BRANCH" بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس، يوم الإربعاء 11 ديسمبر، ندوة حول الثورة الزراعية التونسية (TARC) والتي ستجمع مجموعة من المدخلات الشفاهية و جلسات نقاش و ورشات عمل و دورات تدريبية .

و قالت الطالبة بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس المرسمة سنة أولى مرحلة هندسة صيد بحري "مريم العمدوني"، و هي إحدى أعضاء نادي" IEEE " بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس إن هذه التظاهرة ستتناول مواضيع مختلفة حول الهندسة والصناعات والتكنولوجيات التي ترتبط بالهندسة الزراعية.


و أضافت العمدوني ان نادي" IEEE " أراد تنظيم تظاهرة(TARC) في نسختها الاولى داخل المعهد بإعتبارها ستركز على الذكاء الاصطناعي في الزراعة والصناعة حتى نتحدث عن التطور الرابع في الزراعة والصناعة 4.0، كما سوف يكون المتحدثون والمتخصصون من أعلى المستويات العلمية والثقافية والمعرفية حاضرين لمناقشة هذا الموضوع ومناقشة تجاربهم في هذا المجال، و سيكون هناك تنافس بين الشركات الناشئة المستقبلية التي تحمل أفكارًا للمشاريع الإبداعية والمبتكرة.

كما أعتبرت العمدوني أن هذه التظاهرة تهدف بالاساس إلي إشراك الطلبة المهندسين في الحياة المهنية و وصقل وعي للنسيج الهندسي و تكوينه عبر تنظيم دورات تكوينية و لقاءات لتكون بالنسبة إلى المؤسسات فرصة لالتقاء الطلبة وإدراك تنوّعهم وثراء كفاءاتهم ، أما بالنسبة للطلبة ،فهي فرصة لتسهيل عمليات التبادل مع المؤسسات والشروع في تكوين شبكاتهم الخاصة، و يسعي نادي" IEEE " بالمعهد الوطني للفلاحة بتونس في توطيد العلاقة بين الطلبة والصناعيين بهدف مزيد تسهيل التواصل بين الطلبة والمؤسسات الاقتصادية و الحكومية و غيرها من أجل مزيد تمتين علاقة المهندس مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و تشريك المهننين في الأنشطة ذات العلاقة، بالإضافة تمكين الاساتذة والطلبة بالقيام بعدة زيارات و لقاءات مع الشركات قصد الاستفادة من خبرات الطرفين والمساهمة في مشاريع البحث .

  
  
     
  

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