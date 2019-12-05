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جريمة قبلاط: التحقيقات اثبتت ان الطفلة هي من قتلت أمها وجدّتها

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - قال الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكريفي تصريح لاذاعة موزاييك بأنه قد تم توجيه تهمة ''اعتداء الخلف على السلف'' للفتاة التي كانت قد إدّعت أنها ضحية إختطاف واغتصاب في حادثة قبلاط وإتهمت مجموعة من الأشخاص من بينهم زوج شقيقتها وأمني.

وقد توفيت والدة وجدة الفتاة في الجريمة التي وقعت سنة 2018 حيث تحميل اطراف اخرى المسؤولية.


وتم عرض الطفلة على طبيب نفسي فاثبت انها لا تعاني من امراض نفسية وانها عمدت الى مغالطة العدالة وسير الابحاث مشيرا الى ان الابحث ستكشف تورط جهات اخرى في الجريمة.

  
  
     
  

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