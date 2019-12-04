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ردّا على روني الطرابلسي : حوارك مع وكالة الأنباء الألمانية لم يقع تحريفه بل نشر كما هو في النسخة العربية بإمضاء مراسل الوكالة في تونس

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في قناة التاسعة امس قال وزير السياحة روني الطرابلسي بأن حواره مع وكالة الأنباء الألمانية قد وقع تحريفه في إطار هجمة و حملة تستهدفه لسد الطريق أمامه للمشاركة في الحكومة المقبلة ،غير أن تصريحات الوزير قد نشرت في النسخة العربية للوكالة الألمانية و بإمضاء مراسلها في تونس طارق القيزاني و الذي تداولته بعض المواقع العربية المشتركة في الوكالة و هذا رابط الحوار كما نشره موقع راي اليوم:
وزير السياحة التونسي: بداية تطبيق المعايير الأوروبية في الفنادق في 2020 والتضييق على السياح الاسرائيليين سيفجر أزمة

بدوره الصحفي بوكالة الأنباء الألمانية طارق قيزاني اللذي أجرى الحوار كتب التدوينة التالية:

"تصحيح بسيط لمداخلة السيد وزير السياحة روني الطرابلسي على قناة التاسعة بشأن حواره لوكالة الأنباء الألمانية. الجزء المتعلق بيهود تونسيين في اسرائيل وجوازات السفر كان من مشمولات الصحفي التونسي لإلمامه بالسياق التونسي وخلفية الملف وليس الصحفي الألماني. مع التأكيد أن الوكالة ليست شريكة في أي حملة ولا تخضع لأي ضغط كان حتى من الدولة الألمانية نفسها."




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193770

Kamelnet  ()  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 11h 52m |           
اهوكا السءال الفخ ما يعملو كان الصحافي التونسي موش الالماني موش لأنه موش ملم بالشءن التونسي بل يحترم الصيف ...علي كل حال رونى سيكون في الحكومة القادمة لأنه اثبت بالعمل كفاءته علي رأس وزارة السياحة😎



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