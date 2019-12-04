ردّا على روني الطرابلسي : حوارك مع وكالة الأنباء الألمانية لم يقع تحريفه بل نشر كما هو في النسخة العربية بإمضاء مراسل الوكالة في تونس

Mercredi 04 Decembre 2019



باب نات

"تصحيح بسيط لمداخلة السيد وزير السياحة روني الطرابلسي على قناة التاسعة بشأن حواره لوكالة الأنباء الألمانية. الجزء المتعلق بيهود تونسيين في اسرائيل وجوازات السفر كان من مشمولات الصحفي التونسي لإلمامه بالسياق التونسي وخلفية الملف وليس الصحفي الألماني. مع التأكيد أن الوكالة ليست شريكة في أي حملة ولا تخضع لأي ضغط كان حتى من الدولة الألمانية نفسها."

- طارق عمراني - خلال حضوره في قناة التاسعة امس قال وزير السياحة روني الطرابلسي بأن حواره مع وكالة الأنباء الألمانية قد وقع تحريفه في إطار هجمة و حملة تستهدفه لسد الطريق أمامه للمشاركة في الحكومة المقبلة ،غير أن تصريحات الوزير قد نشرت في النسخة العربية للوكالة الألمانية و بإمضاء مراسلها في تونس طارق القيزاني و الذي تداولته بعض المواقع العربية المشتركة في الوكالة و هذا رابط الحوار كما نشره موقع راي اليوم:بدوره الصحفي بوكالة الأنباء الألمانية طارق قيزاني اللذي أجرى الحوار كتب التدوينة التالية: