ما أنجزه الاستعمار البغيض ... أفسدته الدولة الوطنية!!!

Mercredi 04 Decembre 2019



باب نات

- تعليقا على وضعية الطرقات والبنية التحتية بمنطقة الشمال الغربي قال الصحفي باذاعة تونس الثقافية في تدوينة فايسبوكية أن الاستعمار الفرنسي هو اللذي فكّر سنة 1912 في حواية أرواح المسافرين واخضاع الطبيعة لمشيئة الهندسة والحضارة وبنى جسر الخمسة قرب مدينة باجة على علو 54 متر فوق 12 قوسا مرور القطار بين ميناء بنزرت ودشرة نبر... لكن الدولة الوطنية اقتلعت سكر نبر ونقلتها الى مكان أخر... كما كان الاستعمار يعدّ لانشاء عدد من الجسور المعلقة والأنفاق على طريقي فرنانة - عين دراهم وباجة عمدون - عين دراهم لكن الاستقلال فاجأهم ....واعتبر أن فرنسا لم تفعل ذلك حبا لتونس بل لأن الشمال الغربي يمثل ثروة لا يمكن استغلالها دون بنية تحتية متميّزة...