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سمير بن عمر: أغلب من نراهم في البلاتوات مذكورين في قضية الوردانين ومن يديرون المؤسسات الإعلامية مرعوبين

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - كشف المحامي سمير بن عمر في مداخلة على قناة الزيتونة ان اغلب من نراهم على البلاتوات مذكورين في قضية الوردانين متابعا " لذلك يتم التعمية على ملف شوشو الذي يمسّ بالامن القومي".
وقال سمير بن عمر "من يديرون المؤسسات الإعلامية مرعوبين لان لهم يد في تهديد الامن القومي ونشر الارهاب ودعم المافيات ".
واكد سمير بن عمر ان محاولة بعض وسائل الاعلام تهميش قضية شوشو بالحديث عن ملفات ثانوية محاولة لالهاء الراي العام الوطني لكنها لن تنجح".



  
  
     
  
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