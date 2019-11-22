حكيم بن حمودة: قانون المالية في صيغته الحالية سيكون قنبلة موقوتة

Vendredi 22 Novembre 2019



باب نات

- حذّر الجمعة 22 نوفمبر، وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة من خطورة قانون المالية 2020 في صيغته الحالية على التوازنات المالية.وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم اعتبر حكيم بن حمودة قانون المالية بمثابة القنبلة الموقوتة داعيا إلى اعداد قانون مالية تكميلي يقوم على رؤيا اقتصادية واضحة ويعتمد على الكفاءات.وشدّد حكيم بن حمودة على ضرورة إعادة النظر بطريقة جدية إعادة النظر بطريقة جدية في التوازنات الكبرى واتخاذ إجراءات شجاعة على مستوى كتلة الأجور وغيرها في اطار منطق اصلاح المالية العمومية.