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مرتضى منصور: لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى الأرض

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه فريقه لن يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي في قطر.

وكان المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قد قرر إقامة مباراة السوبر بين الترجي والزمالك، يوم 14 فبراير المقبل ، في العاصمة القطرية الدوحة.


Credits IFM FM

وقال مرتضى منصور في تصريحات لإذاعة ifm : "لو قرر الاتحاد الإفريقي استبعاد الزمالك من البطولات الإفريقية سأشارك في البطولات العربية أفضل".

وأضاف: "لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى الأرض، كيف أخوض مباراة السوبر في دولة تُثير القلق في كل الوطن العربي".

وتابع: "مستعد أن أخوض مباراة السوبر في ملعب الترجي ووسط جماهيره لكن لن أخوض المباراة في قطر".

واختتم: "سنعقد اجتماع مجلس إدارة وبعده سنقوم بإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارنا النهائي".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193115

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 11h 21m |           
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