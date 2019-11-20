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وليد جلاد: خطاب نواب ائتلاف الكرامة متطرف واقصائي ولا مكان لنا معهم في الحكومة

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حزب تحيا تونس وليد الجلاد في مداخلة على قناة حنبعل ان خطاب نواب ائتلاف الكرامة خطاب متطرف واقصائي ويريد اعادتنا لمربع 2011.
وأضاف وليد جلاد " خطاب الحزب الدستوري الحر اقصائي وفي النهاية هم من يقصون انفسهم."
وتابع وليد جلاد " وجود ائتلاف الكرامة في الحكومة يعني بديهيا سنكون في المعارضة بشكل آلي".



  
  
     
  
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