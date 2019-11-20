وليد جلاد: خطاب نواب ائتلاف الكرامة متطرف واقصائي ولا مكان لنا معهم في الحكومة

Mercredi 20 Novembre 2019



باب نات

- قال القيادي في حزب تحيا تونس وليد الجلاد في مداخلة على قناة حنبعل ان خطاب نواب ائتلاف الكرامة خطاب متطرف واقصائي ويريد اعادتنا لمربع 2011.وأضاف وليد جلاد " خطاب الحزب الدستوري الحر اقصائي وفي النهاية هم من يقصون انفسهم."وتابع وليد جلاد " وجود ائتلاف الكرامة في الحكومة يعني بديهيا سنكون في المعارضة بشكل آلي".