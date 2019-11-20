Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Banady 3alik  

الإعلامية الهام الكتاني: خلافي مع زياد الهاشمي ليس على رفع شعار رابعة ولكن بسبب عدم انضباطه في الحوار

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - قالت الاعلامية الهام الكتاني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان خلافها مع النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي ليس على قضية رفع شعار رابعة كما يتصور البعض ولكن بسبب عدم انضباطه في الحوار.
وأضافت الإعلامية " النائب طالب عدة مرات بترك الحوار والذهاب لشرب القهوة وهو امر غير مقبول في قناة وطنية متابعة " طلبت منه الالتزام بالحوار وترك الاستفزازات".
وتابعت الإعلامية بالقناة الوطنية " للاسف الشديد هنالك تجييش صفحات فايسبوكية معروفة ضدي واتهامي باني معادية للقضية الفلسطينية".




  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 193011

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h 11m |           
الإعلاميين يحتكرون الإعلام لزرع سمومهم و يحتكرون والكلمة ولا يقبلون الرأي المخالف و بالاخص من الذين هم أقرب الإسلام

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h 08m |           
Menteuse ...

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h 06m |           
تكذب !!! وهذ شهادة كذبها في هذا التسجيل

https://www.facebook.com/elhechmi.ziad/videos/585869875520845/

Malek07  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h 05m |           
لقد رأينا و سمعنا ولا فائدة من المراوغة.أذل و....كذب أيضا؟

Farid  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h 03m |           
سفيهة مرة أخرى



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