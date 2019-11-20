الإعلامية الهام الكتاني: خلافي مع زياد الهاشمي ليس على رفع شعار رابعة ولكن بسبب عدم انضباطه في الحوار

Mercredi 20 Novembre 2019



باب نات

- قالت الاعلامية الهام الكتاني في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان خلافها مع النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي ليس على قضية رفع شعار رابعة كما يتصور البعض ولكن بسبب عدم انضباطه في الحوار.وأضافت الإعلامية " النائب طالب عدة مرات بترك الحوار والذهاب لشرب القهوة وهو امر غير مقبول في قناة وطنية متابعة " طلبت منه الالتزام بالحوار وترك الاستفزازات".وتابعت الإعلامية بالقناة الوطنية " للاسف الشديد هنالك تجييش صفحات فايسبوكية معروفة ضدي واتهامي باني معادية للقضية الفلسطينية".