استلام دفعة ثانية من صفقة القطارات السريعة لمشروع الRFR

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - وصل الى ميناء رادس اليوم دفعة ثانية من صفقة القطارات السريعة لمشروع الشبكة الحديدية السريعة التي ستستخدم في تدعيم أسطول النقل بتونس الكبرى متكونة من 3 قطارات يعد كل قطار لأربع عربات .
وكانت الدفعة الاولى من القطارات الكهربائية لمشروع الشبكة الحديدية السريعة وصلت في شهر أوت 2019 تتمثل في
2 قطارات من جملة 28 وحدة ذاتية الدفع تعمل بالكهرباء 2X25Kv - 50 Hz وقع تصنيعهم من قبل شركة Hyundai Rotem من كوريا الجنوية
وستدخل القطارات الجديدة حيز الاستغلال عبر الخطوط E (النجاح، الطيران- الزهور1، الزهور 2، الحرايرية، بوقطفة- سيدي حسين) وD (السيدة المنوبية، الملاسين، الروضة، باردو، البرطال، منوبة، حي البرتقال، القباعة)مما سيمكن اكثر من 350 الف مسافر من التنقل يوميا و باستثمارات تقدر ب 500 مليون دينار.
وكانت الدفعة الاولى من القطارات الكهربائية لمشروع الشبكة الحديدية السريعة وصلت في شهر أوت 2019 تتمثل في
2 قطارات من جملة 28 وحدة ذاتية الدفع تعمل بالكهرباء 2X25Kv - 50 Hz وقع تصنيعهم من قبل شركة Hyundai Rotem من كوريا الجنوية
وستدخل القطارات الجديدة حيز الاستغلال عبر الخطوط E (النجاح، الطيران- الزهور1، الزهور 2، الحرايرية، بوقطفة- سيدي حسين) وD (السيدة المنوبية، الملاسين، الروضة، باردو، البرطال، منوبة، حي البرتقال، القباعة)مما سيمكن اكثر من 350 الف مسافر من التنقل يوميا و باستثمارات تقدر ب 500 مليون دينار.
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Par:essoltan (France )
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