استلام دفعة ثانية من صفقة القطارات السريعة لمشروع الRFR

Lundi 18 Novembre 2019



باب نات

- وصل الى ميناء رادس اليوم دفعة ثانية من صفقة القطارات السريعة لمشروع الشبكة الحديدية السريعة التي ستستخدم في تدعيم أسطول النقل بتونس الكبرى متكونة من 3 قطارات يعد كل قطار لأربع عربات .وكانت الدفعة الاولى من القطارات الكهربائية لمشروع الشبكة الحديدية السريعة وصلت في شهر أوت 2019 تتمثل في2 قطارات من جملة 28 وحدة ذاتية الدفع تعمل بالكهرباء 2X25Kv - 50 Hz وقع تصنيعهم من قبل شركة Hyundai Rotem من كوريا الجنويةوستدخل القطارات الجديدة حيز الاستغلال عبر الخطوط E (النجاح، الطيران- الزهور1، الزهور 2، الحرايرية، بوقطفة- سيدي حسين) وD (السيدة المنوبية، الملاسين، الروضة، باردو، البرطال، منوبة، حي البرتقال، القباعة)مما سيمكن اكثر من 350 الف مسافر من التنقل يوميا و باستثمارات تقدر ب 500 مليون دينار.