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معز بن غربية: خجلت من كوني صحفي إزاء ما قاله محمد بوغلاب عن فلسطين

Dimanche 10 Novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
باب نات - قال الاعلامي معز بن غربية الجمعة 8 نوفمبر أنه خجل من كونه صحفي عندما سمع زميله محمد بوغلاب يتحدث عن فلسطين.

وقال معز بن غربية في تصريح لإذاعة موزاييك " من لم يذهب الى فلسطين ويرى بأم بعينه ما يعانيه الشعب هناك فليتحدث ما يشاء"، مضيفا " ما قله محمد بوغلاب عن فلسطين لا يعقل وغير معقول".


وكان محمد بوغلاب قد انتقد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي علّق فيها على توصيف التعامل مع الكيان الصهيوني بالخيانة العظمى.

الفيديو: الدقيقة 3 و30ث




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192433

Kamelwww  (France)  |Dimanche 10 Novembre 2019 à 14h 05m |           

أول مرة أرى فيها بن غربية يقول كلاما سليما.

وأضيف، وبدون خوف، على عكس بن غربية، أن بوغلاب إبن كلاب، مع إحترامي لأهله، فهذا توصيف له وليس إنتقاصا لذويه. لأنه من يكره فلسطين نحن نكرهه ونمقته ونعتبره نكرة وخائن للأمانة القدسية التي هي مقر الإسراء والمعراج. من يتبنى موقفا مثل موقف بوغلاب نعتبره خارجا عن ملتنا.





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