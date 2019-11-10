معز بن غربية: خجلت من كوني صحفي إزاء ما قاله محمد بوغلاب عن فلسطين

Dimanche 10 Novembre 2019
باب نات - قال الاعلامي معز بن غربية الجمعة 8 نوفمبر أنه خجل من كونه صحفي عندما سمع زميله محمد بوغلاب يتحدث عن فلسطين.
وقال معز بن غربية في تصريح لإذاعة موزاييك " من لم يذهب الى فلسطين ويرى بأم بعينه ما يعانيه الشعب هناك فليتحدث ما يشاء"، مضيفا " ما قله محمد بوغلاب عن فلسطين لا يعقل وغير معقول".
وكان محمد بوغلاب قد انتقد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي علّق فيها على توصيف التعامل مع الكيان الصهيوني بالخيانة العظمى.
الفيديو: الدقيقة 3 و30ث
وقال معز بن غربية في تصريح لإذاعة موزاييك " من لم يذهب الى فلسطين ويرى بأم بعينه ما يعانيه الشعب هناك فليتحدث ما يشاء"، مضيفا " ما قله محمد بوغلاب عن فلسطين لا يعقل وغير معقول".
وكان محمد بوغلاب قد انتقد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي علّق فيها على توصيف التعامل مع الكيان الصهيوني بالخيانة العظمى.
الفيديو: الدقيقة 3 و30ث
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