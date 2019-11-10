معز بن غربية: خجلت من كوني صحفي إزاء ما قاله محمد بوغلاب عن فلسطين

Dimanche 10 Novembre 2019



باب نات

- قال الاعلامي معز بن غربية الجمعة 8 نوفمبر أنه خجل من كونه صحفي عندما سمع زميله محمد بوغلاب يتحدث عن فلسطين.وقال معز بن غربية في تصريح لإذاعة موزاييك " من لم يذهب الى فلسطين ويرى بأم بعينه ما يعانيه الشعب هناك فليتحدث ما يشاء"، مضيفا " ما قله محمد بوغلاب عن فلسطين لا يعقل وغير معقول".وكان محمد بوغلاب قد انتقد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي علّق فيها على توصيف التعامل مع الكيان الصهيوني بالخيانة العظمى.