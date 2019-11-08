بـلاغ مروري بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان

Vendredi 08 Novembre 2019



باب نات

-تم تخصيص مأوى "سيدي يوسف الهماني" المقابل لمقر ولاية القيروان للحافلات القادمة من جهة تونس والوطن القبلي ويمكن الوصول إليه عبر مفترق "الزربية" ثم مفترق "سيدي يوسف".-تم تخصيص المأوى المحاذي لمقر إدارة الملكية العقارية للحافلات القادمة من جهة الشمال الغربي والجنوب ويمكن الوصول اليه عبر الطريق الحزامية ثم مفترق "سوق الجملة".-تم تخصيص المأوى الخلفي للقاعة المغطاة "عزيز ميلاد" للحافلات القادمة من جهة تونس ويمكن الوصول اليه عبر مفترق "الزريبة" ثم مفترق "سيدي يوسف" ثم شارع الجمهورية.-تم تخصيص مأوى ساحة النصر (الكازينو سابقا) لأصحاب السيارات القادمة من جهة الجنوب.-كما تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ السلامة وخاصة منها:-عدم الافراط في السرعة.-الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.- تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.-عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.هذا وتضع إدارة شرطة المرور كل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق.ويمكن عند الضرورة الاتصال بالرقم التالي: 197