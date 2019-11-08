بـلاغ مروري بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - تعلم إدارة شرطة المرور كافة الوافدين على مدينة القيروان لمواكبة الاحتفالات الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف أنه تقرر اتخاذ الاجراءات التالية :
-تم تخصيص مأوى "سيدي يوسف الهماني" المقابل لمقر ولاية القيروان للحافلات القادمة من جهة تونس والوطن القبلي ويمكن الوصول إليه عبر مفترق "الزربية" ثم مفترق "سيدي يوسف".
-تم تخصيص المأوى المحاذي لمقر إدارة الملكية العقارية للحافلات القادمة من جهة الشمال الغربي والجنوب ويمكن الوصول اليه عبر الطريق الحزامية ثم مفترق "سوق الجملة".
-تم تخصيص المأوى الخلفي للقاعة المغطاة "عزيز ميلاد" للحافلات القادمة من جهة تونس ويمكن الوصول اليه عبر مفترق "الزريبة" ثم مفترق "سيدي يوسف" ثم شارع الجمهورية.
-تم تخصيص مأوى ساحة النصر (الكازينو سابقا) لأصحاب السيارات القادمة من جهة الجنوب.
-كما تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ السلامة وخاصة منها:
-عدم الافراط في السرعة.
-الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.
- تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
-عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.
هذا وتضع إدارة شرطة المرور كل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق.
ويمكن عند الضرورة الاتصال بالرقم التالي: 197
-تم تخصيص مأوى "سيدي يوسف الهماني" المقابل لمقر ولاية القيروان للحافلات القادمة من جهة تونس والوطن القبلي ويمكن الوصول إليه عبر مفترق "الزربية" ثم مفترق "سيدي يوسف".
-تم تخصيص المأوى المحاذي لمقر إدارة الملكية العقارية للحافلات القادمة من جهة الشمال الغربي والجنوب ويمكن الوصول اليه عبر الطريق الحزامية ثم مفترق "سوق الجملة".
-تم تخصيص المأوى الخلفي للقاعة المغطاة "عزيز ميلاد" للحافلات القادمة من جهة تونس ويمكن الوصول اليه عبر مفترق "الزريبة" ثم مفترق "سيدي يوسف" ثم شارع الجمهورية.
-تم تخصيص مأوى ساحة النصر (الكازينو سابقا) لأصحاب السيارات القادمة من جهة الجنوب.
-كما تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ السلامة وخاصة منها:
-عدم الافراط في السرعة.
-الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.
- تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
-عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.
هذا وتضع إدارة شرطة المرور كل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق.
ويمكن عند الضرورة الاتصال بالرقم التالي: 197
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