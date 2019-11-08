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بـلاغ مروري بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - تعلم إدارة شرطة المرور كافة الوافدين على مدينة القيروان لمواكبة الاحتفالات الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف أنه تقرر اتخاذ الاجراءات التالية :

-تم تخصيص مأوى "سيدي يوسف الهماني" المقابل لمقر ولاية القيروان للحافلات القادمة من جهة تونس والوطن القبلي ويمكن الوصول إليه عبر مفترق "الزربية" ثم مفترق "سيدي يوسف".


-تم تخصيص المأوى المحاذي لمقر إدارة الملكية العقارية للحافلات القادمة من جهة الشمال الغربي والجنوب ويمكن الوصول اليه عبر الطريق الحزامية ثم مفترق "سوق الجملة".

-تم تخصيص المأوى الخلفي للقاعة المغطاة "عزيز ميلاد" للحافلات القادمة من جهة تونس ويمكن الوصول اليه عبر مفترق "الزريبة" ثم مفترق "سيدي يوسف" ثم شارع الجمهورية.

-تم تخصيص مأوى ساحة النصر (الكازينو سابقا) لأصحاب السيارات القادمة من جهة الجنوب.

-كما تدعو إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى الالتزام بتطبيق القانون واحترام مبادئ السلامة وخاصة منها:

-عدم الافراط في السرعة.

-الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.

- تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

-عدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض.

هذا وتضع إدارة شرطة المرور كل الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق.

ويمكن عند الضرورة الاتصال بالرقم التالي: 197

  
  
     
  
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