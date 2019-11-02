تونس: إيقاف شخص من أجل قرصنة بيانات بطاقة بنكيّة وإستغلالها في عمليّات سحب أموال

Samedi 02 Novembre 2019



باب نات

- اثر تعهّد الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة بالبحث في قضيّة قرصنة بيانات بطاقة بنكيّة تابعة لأحد الأشخاص , تمكنت الوحدات الأمنيّة المذكورة بعد إجراء جملة من التحرّيات من إلقاء القبض على المورّط في العمليّة (23 سنة قاطن بجهة الجبل الأحمر تونس).وكان المتضرر تفطن إلى وجود عمليّات سحب لمبالغ ماليّة قدّرت بحوالي 1950 دينار من حسابه على مراحل وذلك باستغلال بيانات بطاقته البنكيّة وإستغلالها في عمليّات خلاص لخدمات مختلفة عن بعد تتمثل في خلاص فواتير الماء والكهرباء وشحن لأرصدة هواتف جوّالة.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1 بالإحتفاظ بالمظنون فيه ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "قرصنة بيانات بطاقة بنكيّة وإستغلالها في عمليّات سحب أموال عن بعد غير قانونيّة".