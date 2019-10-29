حركة النهضة للتيار الديمقراطي : سوف لن نُجبركم على المعارضة بل سنُجبركم على الحكم

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- قال الاثنين 28 ألأكتوبر، القيادي بحركة النهضة سامي التريكي إن النهضة لن تجبر حزب التيار الديمقراطي على البقاء في المعارضة.وخلال استضافتهما في برنامج يحدث في تونس على قناة حنبعل قال التريكي مخاطبا رضا الزغمي الحاضر في البرنامج "النهضة ستُجبركم على الحكم معنا وعلى تحمّل المسؤولية".وعبّر التريكي عن أمله في تغيّر تونس نحو الأفضل وقال "تونس ستتغير وتونس ستكون أفضل وما نعيشه من أزمات سيزيدنا عزما للوصول إلى ما ينتظره الشعب التونسي.