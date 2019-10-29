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حركة النهضة للتيار الديمقراطي : سوف لن نُجبركم على المعارضة بل سنُجبركم على الحكم

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - قال الاثنين 28 ألأكتوبر، القيادي بحركة النهضة سامي التريكي إن النهضة لن تجبر حزب التيار الديمقراطي على البقاء في المعارضة.
وخلال استضافتهما في برنامج يحدث في تونس على قناة حنبعل قال التريكي مخاطبا رضا الزغمي الحاضر في البرنامج "النهضة ستُجبركم على الحكم معنا وعلى تحمّل المسؤولية".
وعبّر التريكي عن أمله في تغيّر تونس نحو الأفضل وقال "تونس ستتغير وتونس ستكون أفضل وما نعيشه من أزمات سيزيدنا عزما للوصول إلى ما ينتظره الشعب التونسي.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191753

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 09h 33m |           
ماذا تريد حركة الشعب ؟
وكأنهم يخشون الحكم ويبررون ذلك بتفصيلات غير موضوعية وغير منطقية هل يعلمون ان الاحزاب في كل الديمقراطيات تتحالفنا في الحكم على البرامج والملفات ولا على الايديولوجيا والمنهج السياسي.
هل يريدون من النهضة ان تغير سياساتها وتتبنا منهجهم وتصبح جزء منهم كي يشاركون في الحكم ؟ فهذا غير معقول.
وانتقادهم لمردود النهضة في الحكم منذ الثورة غير مقنع والشعب عليهم شهيد، لم يتجرء ولا أحد منهم بإتهام الاتحاد التونسي للشغل عن الاضرابات وتعطيل الانتاج وغرق البلاد في الديون بل سالم لبيض صرح بان الاتحاد ساهم في نجاح الديمقراطية بالاضرابات وتعطيل العمل.
باختصار، لا افهم كيف حركة الشعب تعتبر نفسها مع الثورة والديمقراطية وفي نفس الوقت يشجعون ويدعمون السيسي والانقلاب في مصر ويدعمون كذلك نظام الاسد وذبحه لشعبه في سوريا.



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