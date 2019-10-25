الشاهد: قيس سعيد أعطى أملا جديد في تونس، وخلق حركة وديناميكية

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار لوكالة ''سبوتنيك'' الروسية يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 أن العلاقات الروسية التونسية شهدت ديناميكية منذ ثورة 2011، وهناك تبادل لزيارات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية والعديد من المسؤولين الساميين، مضيفا أنّه مع رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد، سيكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية.
واعتبر أنّ العلاقات مع روسيا تمتدّ منذ أكثر من 60 "ونطمح أن ننمي هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ومستوى الاستثمار الروسي في تونس، وكذلك الطابع الأفريقي لتونس، تونس دولة أفريقية لديها عمق أفريقي، وهذا المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية".
سعيد أعطى أملا جديد في تونس، وخلق حركة وديناميكية
وفي سؤاله عن امكانية حدوث تغيير في العلاقات مع الدول العربية، شدد رئيس الحكومة على ان أولويات رئيس الجمهورية توحيد وتقريب الصف العربي، متابعا ان قيس سعيد أعطى أملا جديد في تونس، وخلق حركة وديناميكية وهذا الأمل تجاوز تونس إلى بعض دول العالم العربي لأن الانتخابات هامة جدا شارك فيها الشباب وكانت حملة استثنائية بكل المقاييس.
وأضاف "هناك نوع من الثورة الثقافية في تونس، تحدث بمناسبة هذه الانتخابات، وتونس ترأس الجامعة العربية، وأعتقد من أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية وتوحيد وتقريب الصف العرب".
تشكيل الحكومة
وقال رئيس الحكومة أن حزب حركة تونس ليست معنية بتشكيل الحكومة، مضيفا "نحن الكتلة السابعة في البرلمان، هناك كتل فائزة هي مدعوة إلى التقارب والجلوس إلى طاولة التفاوض. اليوم حركة النهضة كحزب فائز حسب الدستور، هي الحزب المكلف بترشيح شخصية على كل الأحوال أنا قلت إننا لسنا معنيين ولكن نحن ناس مسؤوليين ونعرف الوضع الصعب الذي تعيشه تونس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الاصلاحات والتعجيل بها، سنكون في نقد بناء في كل الحالات."
واعتبر أنّ العلاقات مع روسيا تمتدّ منذ أكثر من 60 "ونطمح أن ننمي هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ومستوى الاستثمار الروسي في تونس، وكذلك الطابع الأفريقي لتونس، تونس دولة أفريقية لديها عمق أفريقي، وهذا المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية".
سعيد أعطى أملا جديد في تونس، وخلق حركة وديناميكية
وفي سؤاله عن امكانية حدوث تغيير في العلاقات مع الدول العربية، شدد رئيس الحكومة على ان أولويات رئيس الجمهورية توحيد وتقريب الصف العربي، متابعا ان قيس سعيد أعطى أملا جديد في تونس، وخلق حركة وديناميكية وهذا الأمل تجاوز تونس إلى بعض دول العالم العربي لأن الانتخابات هامة جدا شارك فيها الشباب وكانت حملة استثنائية بكل المقاييس.
وأضاف "هناك نوع من الثورة الثقافية في تونس، تحدث بمناسبة هذه الانتخابات، وتونس ترأس الجامعة العربية، وأعتقد من أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية وتوحيد وتقريب الصف العرب".
تشكيل الحكومة
وقال رئيس الحكومة أن حزب حركة تونس ليست معنية بتشكيل الحكومة، مضيفا "نحن الكتلة السابعة في البرلمان، هناك كتل فائزة هي مدعوة إلى التقارب والجلوس إلى طاولة التفاوض. اليوم حركة النهضة كحزب فائز حسب الدستور، هي الحزب المكلف بترشيح شخصية على كل الأحوال أنا قلت إننا لسنا معنيين ولكن نحن ناس مسؤوليين ونعرف الوضع الصعب الذي تعيشه تونس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الاصلاحات والتعجيل بها، سنكون في نقد بناء في كل الحالات."
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Par:karimyousef (France )
Sur: سالم الابيض: انصح كل اصدقائنا في الحياة السياسية ميعملوش خصمهم الإتحاد التونسي للشغل