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3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الاستشاري لقيس سعيد

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - علم باب نات من مصادر مقربة من الرئيس الجديد للجمهورية الاستاذ قيس سعيد ان 3 شخصيات مرشحة للعمل ضمن الفريق الاستشاري في المجال الاعلامي والاتصالي بقصر قرطاج.

وافادت مصادرنا ان من بين هذه الأسماء شاكر بوعجيلة المنتج في المجال السمعي البصري وهو سبق أن عمل في دائرة الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية سابقا مع منصف المرزوقي .


هذا بالإضافة إلى الصحفي باذاعة شمس اف ام شاكر بسباس والاعلامي باذاعة ديوان اف ام محمد اليوسفي الذي يشغل حاليا خطة الكاتب العام المساعد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالحريات الصحفية.

وينتظر ان يكشف خلال الأيام القادمة الاستاذ قيس سعيد عن تركيبة ديوانه الرئاسي بعد تعيين عبد الرؤوف بالطبيب مديرا له.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191552

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 19h 17m |           
والنعم ...شاكر بسباس واليوسفي من أبرز الاعلاميين الصادقين

Kamelnet  (Tunisia)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 19h 15m |           
من هو عبدالرؤوف بالطبيب. ؟



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