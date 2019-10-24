3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الاستشاري لقيس سعيد

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - علم باب نات من مصادر مقربة من الرئيس الجديد للجمهورية الاستاذ قيس سعيد ان 3 شخصيات مرشحة للعمل ضمن الفريق الاستشاري في المجال الاعلامي والاتصالي بقصر قرطاج.
وافادت مصادرنا ان من بين هذه الأسماء شاكر بوعجيلة المنتج في المجال السمعي البصري وهو سبق أن عمل في دائرة الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية سابقا مع منصف المرزوقي .
هذا بالإضافة إلى الصحفي باذاعة شمس اف ام شاكر بسباس والاعلامي باذاعة ديوان اف ام محمد اليوسفي الذي يشغل حاليا خطة الكاتب العام المساعد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالحريات الصحفية.
وينتظر ان يكشف خلال الأيام القادمة الاستاذ قيس سعيد عن تركيبة ديوانه الرئاسي بعد تعيين عبد الرؤوف بالطبيب مديرا له.
وافادت مصادرنا ان من بين هذه الأسماء شاكر بوعجيلة المنتج في المجال السمعي البصري وهو سبق أن عمل في دائرة الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية سابقا مع منصف المرزوقي .
هذا بالإضافة إلى الصحفي باذاعة شمس اف ام شاكر بسباس والاعلامي باذاعة ديوان اف ام محمد اليوسفي الذي يشغل حاليا خطة الكاتب العام المساعد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالحريات الصحفية.
وينتظر ان يكشف خلال الأيام القادمة الاستاذ قيس سعيد عن تركيبة ديوانه الرئاسي بعد تعيين عبد الرؤوف بالطبيب مديرا له.
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Par:ahmed01 (France )
Sur: الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى الاسراع في تكوين الحكومة وتنفيذ البرامج