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صورة اليوم من صفاقس: مطعم يُعلم حرفاءه، نهار الأحد ما نسربيوش مقرونة !!

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - تداولت الخميس 10 أكتوبر، صفحات الفايسبوك صورة اعلانية لأحد المطاعم المعروفة بصفاقس وذلك تزامنا مع بث حوار المرشح للرئاسة نبيل القروي.
ونشر المطعم المذكور صورة في صفحته على الفايسبوك لاقت رواجا كبيرا حيث خاطب حرفاءه قائلا "Désolé… نهار الأحد ما نسربيوش مقرونة".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190786

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 16m |           
يوم الأحد كسكسي بالحوت و إن شاء الله الأستاذ قيس سعيد رئيس تونس



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