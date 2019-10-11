صورة اليوم من صفاقس: مطعم يُعلم حرفاءه، نهار الأحد ما نسربيوش مقرونة !!

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- تداولت الخميس 10 أكتوبر، صفحات الفايسبوك صورة اعلانية لأحد المطاعم المعروفة بصفاقس وذلك تزامنا مع بث حوار المرشح للرئاسة نبيل القروي.ونشر المطعم المذكور صورة في صفحته على الفايسبوك لاقت رواجا كبيرا حيث خاطب حرفاءه قائلا "Désolé… نهار الأحد ما نسربيوش مقرونة".