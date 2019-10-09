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Ooredoo تونس تطلق أول خدمة حرفاء عبر الـWatsApp

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
بلاغ صحفي - حرصا منها على الاقتراب أكثر من حرفائها، أطلقت Ooredoo تونس خدمة الحرفاء الأولى من نوعها في تونس عبر تطبيقة الرسائل الفورية المجانية.WhatsApp

وسيتمكّن الحرفاء، من خلال هذه الخدمة من الحصول على المعلومات والاجابات على استفساراتهم بصفة مباشرة وسهلة كامل أيام الأسبوع. وللاستفادة من هذه الخدمة يكفي إضافة رقم الهاتف +216 22 11 11 11 على التطبيقة وطرح الاستفسارات مباشرة على مرشد الحرفاء.


وتؤكد Ooredoo تونس مجددا من خلال إطلاق هذه الخدمة على ريادتها في مجال خدمة الحرفاء في تونس علما وأنّ الشركة تحصّلت سنة 2019 على جائزة أفضل خدمة حرفاء في تونس.

وقد أشاد حسام العباسي، مدير التسويق بـOoredoo تونس، بهذا الاطلاق : " تطمح Ooredoo من خلال إطلاق هذه الخدمة على تطبيقة WhatsApp إلى تدعيم حضورها في الفضاء الرقمي وذلك حرصا منها على الاقتراب من حرفائها والتواصل معهم. كما تبرهن هذه الخطوة الهامة عن رغبة الشركة وطنيا في تقديم أفضل تجربة رقمية لحرفائها".


  
  
     
  
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