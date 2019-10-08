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فيديو اليوم: لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة يسرقون أحذية رياضية من محل بأستراليا

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
باب نات - بثت الثلاثاء 8 أكتوبر، احدى القنوات الأسترالية تسجيلات فيدو لكاميرات مراقبة باحدى المحلات الرياضية بأستراليا ظهر فيها عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة.

وحسب ما صرّح به صاحب المحل للقناة الأسترالية فإن لاعبي المنتخب الوطني قامو بسرقة 9 أزواج من أحذية الرياضية تبلغ قيمتها الجملية 3 آلاف دولار.
من جانبه قال مسؤول بالمنتخب الوطني إن لا علم له بهذه الحادثة ورفض تقديم أي تصريح للقناة.


يذكر أن لاعبو المنتخب التونسي تحولوا الي استراليا للمشاركة في بطولة العالم لكرة القدم المصغرة المقامة قبل الانسحاب من المنافسة بعد خسارة في الدور الثمن النهائي أمام المكسيك بنتيجة 7 أهداف لصفر اليوم الثلاثاء وانتهى الشوط الاول بتقدم المكسيك (3-0).

وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط من فوز على كوستاريكا (8-0) وتعادلين مع اليابان (0-0) وسلوفاكيا (1-1).




  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 190620

Kerker  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 18h 16m |           
إنّ السّرقة و الخيانة و الغدر و الطّمع انتشروا بالمجتمعات الإسلامية للنّخاع. كانوا يتقاسمون العيش الكريم و العلم النّافع و السّلام و الرّفاهية و يتسابقون لكسب الخيرات لإثراء بيت المال بالحلال و كسب الأمان للرّعيّة، أصبحوا يفتخرون بالثّراء و يتبجّحون به فيحتقرون بعضهم بعضا و يختصمون فيستغيثون بشانئهم . تبارك من بيده الملك، البصير بالعباد، يعز من يشاء ويذل من يشاء، و هو على كلّ شيء قدير.

Corruption  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 18h 08m |           
C'est un manque de patriotisme et inconscience de salir la réputation de la Tunisie et des tunisiens!!

Essoltan  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 36m |           
9 paires de baskets a 3000 dollars est un mensonge sauf si ces ( chleikk ) sont incrustées des pierres précieuses et après tout est-ce-que ce petit délit méritait le passage sur une chaîne de télévision

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 33m |           
من الضروري إيقافهم حال وصولهم إلى المطار وتقديمهم إلى العدالة وعلى الجامعة تسديد تلك المبالغ لكل المسروق ومعاقبة المقصرين .ومن الضروري إعادة بناء أخلاق المجتمع بطرق علمية متطورة بعد السنوات العجاف التي عرفناها منذ غزوة البشكير للتجمع الجديد .

Ateff  ()  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 22m |           
فضحتونا الله يفضحكم...

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 11m |           
شنوى عندوا ما يعلق , فضايح , سراق بعلم تونس , هذه تسمى الخيانة العظمى


Sayada  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 17h 02m |           
زريعة القروي



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