فيديو اليوم: لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة يسرقون أحذية رياضية من محل بأستراليا

Mardi 08 Octobre 2019



باب نات

- بثت الثلاثاء 8 أكتوبر، احدى القنوات الأسترالية تسجيلات فيدو لكاميرات مراقبة باحدى المحلات الرياضية بأستراليا ظهر فيها عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة.وحسب ما صرّح به صاحب المحل للقناة الأسترالية فإن لاعبي المنتخب الوطني قامو بسرقة 9 أزواج من أحذية الرياضية تبلغ قيمتها الجملية 3 آلاف دولار.من جانبه قال مسؤول بالمنتخب الوطني إن لا علم له بهذه الحادثة ورفض تقديم أي تصريح للقناة.يذكر أن لاعبو المنتخب التونسي تحولوا الي استراليا للمشاركة في بطولة العالم لكرة القدم المصغرة المقامة قبل الانسحاب من المنافسة بعد خسارة في الدور الثمن النهائي أمام المكسيك بنتيجة 7 أهداف لصفر اليوم الثلاثاء وانتهى الشوط الاول بتقدم المكسيك (3-0).وكان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط من فوز على كوستاريكا (8-0) وتعادلين مع اليابان (0-0) وسلوفاكيا (1-1).